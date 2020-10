Joaquim Sousa Martins fala dos sintomas de Covid-19: "Nunca me senti tão doente"

Joaquim Sousa Martins assume que passou mal durante as duas semanas em que esteve com Covid-19.Nos primeiros dias, o jornalista da TVI sentia-se confiente, uma vez que os sintomas eram muito ligeiros. No entanto, tudo piorou."Uma segunda–feira comecei a sentir o nariz tapado e um peso na cabeça. Então pensei que era sinusite, pois não tinha mais nenhum sintoma. Depois, na terça-feira, já cheguei a casa um bocado mais cansado e a minha mulher disse-me para ir fazer o teste. Quando recebi o resultado positivo fiquei tranquilo, 'não paniquei', porque me estava a sentir bem. Pensei: 'se isto for sempre assim, está-se bem'. Mas no fim de semana foi horrível.", revelou, esta quarta-feira no 'Dia de Cristina', TVI.Sousa Martins conta que nos primeiros dias só conseguia comer "iogurtes líquidos e pêssegos". A nível emocial, também foi desafiante. "Acordas todos os dias a pensar: 'Como vou estar hoje? Será que vou ter problemas respiratórios?'".O jornalista adiantou ainda que a mulher, Andrea Nunes, também ficou infetada, apesar de no primeiro teste ter dado negativo. Os filhos da companheira, de 14 e nove anos, testaram negativo. "Toda a gestão familiar é complicada. Nós vivemos com dois miúdos, que deram negativo. Felizmente vivemos numa casa grande e mandámos os miúdos para o 1º andar. Quando eram horas de almoçar, eles desciam, iam à copa, comiam e subiam para o quarto. Nós nem os víamos. E passaram por isto sem problema nenhum. Agora uma família média portuguesa, sem primeiro andar, é mesmo complexo".Joaquim Sousa Martins já regressou ao trabalho, mas garante: "".