Joaquim Sousa Martins revela em lágrimas que o pai morreu há quatro dias

"O meu pai faleceu na sexta-feira e no funeral e no velório do meu pai, muito limitado, infelizmente, porque eu gostava que o meu pai tivesse tido uma despedida mais rom â ntica , foi incrível o carinho que as pessoas tiveram com a minha mãe", contou o jornalista sem conter a emoção.







"De repente tu és criticado porque o teu pai morreu e já estás na televisão. Eu estou aqui e a força que eu tive em vir trabalhar, em estar com os meus foi a homenagem mais verdadeira, mais autêntica e de mais valor que eu posso dar ao meu pai", justificou o jornalista que fez questão de manter a ida ao programa para homenagear o pai.



Joaquim Sousa Martins, jornalista desportivo da TVI, foi convidado de Manuel Luís Goucha no 'Você na TV' para uma conversa intimista sobre a sua vida e carreira, que se revelou num dos momentos mais emocionantes do programa.Num momento de enorme fragilidade, o rosto da TVI foi ainda surpreendido com uma mensagem de apoio da mãe, da irmã e da mulher que são os principais pilares.