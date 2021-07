Jodie Foster apaixonada pela mulher no Festival de cinema Cannes

Numa rara aparição pública,, na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes 2021.Durante a cerimónia, Jodie e Alexandra trocaram um beijo apaixonado. O momento cúmplice entre Jodie Foster e a mulher aconteceu antes de a atriz se levantar da plateia para receber a Palma de Ouro. O prémio foi-lhe entregue pelas mãos do cineasta Pedro Almodóvar para homenagear a sua carreira repleta de grandes sucessos e conquistas.

Jodie e Alexandra se casaram-se em 2014, após um ano de namoro. A atriz tinha sido casada com Cydney Bernard de 1993 a 2003, e teve dois filhos com a ex-mulher,Charles, 22 e Kit, 19. Já Alexandra teve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres.