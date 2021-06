Joe Biden é o 13º presidente dos EUA a ser recebido pela rainha de Inglaterra

Joe e Jill Biden reuniram-se com Isabel II no Palácio de Windsor

Foto: Direitos Reservados

06:00

A rainha Isabel II recebeu Joe e Jill Biden no Palácio de Windsor, no Reino Unido, no último domingo. O encontro durou pouco mais de uma hora e serviu para a monarca britânica, de 95 anos, trocar ideias com o atual presidente dos Estados Unidos, enquanto bebiam chá.Ao longo das últimas seis décadas, a rainha de Inglaterra tem aberto as portas de casa aos vários presidentes dos EUA. Joe Biden foi o 13º a ser recebido. Entre os ilustres estão, por exemplo, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama ou até, mais recentemente, Donald Trump.Na história dos encontros oficiais existem aspetos a ter em conta. Isabel II, que reina há 69 anos, recebeu o presidente Harry S. Truman mas ainda como princesa, em 1951. Também conheceu Herbert Hoover, em 1957, quando este já tinha abandonado a Casa Branca. Já Lyndon B. Johnson, que cumpriu mandato presidencial entre 1963 a 1969, nunca privou com a rainha.