Joe Biden: uma vida marcada pela dor das tragédias

A vida do novo presidente dos Estados Unidos é menos controversa do que a do seu antecessor, mas ainda assim marcada por várias polémicas e também por tragédias na vida pessoal.No passado, Joe Biden viveu momentos dramáticos quando, em 1972, perdeu a mulher, Neilia, e a filha mais nova, de apenas 18 meses, num acidente de carro.A companheira do político e os três filhos tinham saído de casa para as tradicionais compras de Natal quando Neilia perdeu o controlo do carro em que seguia, o que culminou no acidente fatal. Os dois filhos mais velhos resistiram, sofrendo apenas ferimentos.Em 2015, uma nova tragédia volta a marcar a vida de Joe Biden, que perdeu o filho Beau, de 46 anos, vítima de um tumor cerebral. O político salientou a luta do filho "com a mesma integridade e força que demonstrou a cada dia de sua vida".A ‘ovelha negra’ da famíliaAs polémicas da vida de Hunter foram desvendadas durante a campanha eleitoral. Além de um passado de drogas, o filho de Joe Biden teve um bebé com uma stripper e envolveu-se com a cunhada, após a morte do irmão. É considerado a ‘ovelha negra’ do clã.