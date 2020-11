Joe Biden: Vida marcada por dramas

A vida de Joe Biden é marcada por episódios trágicos.Nascido em Scranton, na Pensilvânia, a 20 de novembro de 1942 (77 anos), no seio de uma família irlandesa católica, filho de um vendedor de carros e de uma professora, Biden casou em 1966 com Neilia Hunter, uma professora que conheceu durante umas férias nas Bahamas. Os dois tiveram três filhos: Beau, Hunter e Naomi.Beau, de quatro, e Hunter, de dois, ficaram gravemente feridos, o que levou Biden a interromper a carreira política para ficar com eles.CANCRO E DROGASA tragédia voltou a bater à porta da família Biden, em 2010, quando Beau, que seguiu as pisadas do pai na política, deu entrada no hospital com fortes dores de cabeça. Três anos depois foi-lhe diagnosticado um tumor no cérebro, do qual acabaria por morrer em 2015, aos 46 anos. Já Hunter passou décadas a lutar contra o vício do álcool e das drogas, chegando a ser dispensado das suas funções na Marinha dos EUA, e manteve um caso polémico com a cunhada, Hallie, viúva do irmão.Biden, por sua vez, voltou a casar em 1977 com Jill Jacobs, também professora. O casal tem uma filha, Ashley, hoje com 39 anos, e mantém-se junto há mais de quatro décadas.