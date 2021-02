Joe e Jill Biden abrem o coração em entrevista intimista na Casa Branca: "Somos o apoio um do outro"

"Há aquela citação que diz que às vezes as pessoas ficam mais fortes nos lugares mais fraturados...É isso que nós tentamos alcançar", disse Jill.



"É surreal... mas é confortável. Nós estivemos aqui durante oito anos, mas não nesta parte da residência. Passámos muito tempo na sala oval e no gabinete com o presidente. Então o andar de cima (os aposentos da família) é novo".



Sobre a longa relação com a mulher, Joe Biden não lhe poupa elogios: "Todos dizem que o casamento é 50/50. Bem, ás vezes, tem de ser 70/30. Graças a Deus, quando estou muito em baixo, [a Jill] ajuda-me, e quando ela está muito em baixo, eu ajudo-a. Temos sido o grande apoio um do outro".



Um dos segredos para o Presidente é a profissão da mulher, que contribuiu para o bem-estar da família. A nova primeira-dama do país, tal como já tinha prometido, continua a ensinar Composição Inglesa no Northern Virginia Community College. "Li tantas notícias sobre famílias que estão sob pressão e é por isso que estou feliz por ela ter mantido a sua profissão. É muito importante que ela seja educadora, embora ela tenha faltado dois anos quando nos casámos, porque os rapazes eram pequenos. É importante que ela tenha as coisas com as quais se preocupa muito, a sua independência. E ainda assim partilhamos os sonhos um do outro", referiu Joe Biden.



O líder do partido democrata reconheceu o impacto que Jill tem na sua vida e recordou quando a viu pela primeira vez, algum tempo depois de te perdido a primeira mulher e a filha bebé num acidente de viação. "A Jill apareceu na minha vida numa altura muito importante e voltou a juntar a minha família. Ela foi a cola que juntou tudo e eu sabia que queria casar com ela pouco tempo depois de a conhecer. Não é que não discutamos às vezes. Sou um sortudo", garantiu.



Entre risos, a primeira-dama afirmou: "Bem, depois de 43 anos de casamento já não há muita coisa para discutir".



Religião

Desde que tomou posse como presidente, Joe já assinou









Duas semanas após assumir a presidência dos Estados Unidos da América, Joe Biden e a mulher, Jill Biden, deram a primeira entrevista intimista na Casa Branca. Em declarações à revista 'People', o casal abriu o coração e falou sobre a "magia" do casamento de 43 anos, a família e os próximos desafios que se seguem. Recém chegados ao número 1600 da Pennsylvania Avenue em Washington D.C, Joe e Jill partilharam alguns pormenores dos primeiros dias na Casa Branca e revelaram os segredos do sucesso do casamento.

"Quer dizer, estou com minha família, mas apenas absorvo o princípio fundamental de que é preciso tratar todos com dignidade. Quando a Jill me quer transmitir uma mensagem importante, ela faz questão de a colar no espelho acima da pia, onde faço a barba. E ela, um dia, colou uma citação de Kierkegaard que dizia 'A fé vê melhor no escuro'. Outras pessoas podem meditar. Para mim, a oração dá-me esperança e ajuda-me a focar".

Novos desafios

Desde que tomou posse como presidente, Joe já assinou dezenas de decretos executivos sobre vários assuntos, desde a pandemia de Covid-19 à crise climática e aos direitos dos transgêneros. Questionado sobre em que estado é que os EUA irão estar daqui a um ano, Biden afirma: "Espero que tenhamos voltado ao normal no que se refere à Covid-19 e que tenhamos realmente começado a fazer progressos na igualdade para todas as pessoas... onde elas possam ter empregos e oportunidades decentes".