Jogador abandonou a seleção nacional para entrar no novo programa da TVI? Saiba aqui

17:06

que "esta é uma experiência que nunca tinha imaginado viver"

O capitão da seleção nacional de futebol de praia, Nuno Belchior, abandonou a equipa das quinas para participar no novo reality show da TVI, 'O Triângulo', que estreou no passado domingo, 26 de fevereiro.O bicampeão mundial por Portugal, de 40 anos, tinha sido convocado para o estágio de preparação em Sesimbra para a concentração da seleção nacional de futebol de praia, tendo em vista a dupla jornada com a Polónia, a 28 de fevereiro e 1 de março. O selecionador nacional foi obrigado a substituir Nuno Belchior, após o atleta ter evocado motivos pessoais para ser libertado dos jogos.O que é certo é que o jogador apareceu como concorrente de 'O Triângulo'. No vídeo de apresentação revela que estavae refere, acrescentou.