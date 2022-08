Jogador acusado de matar ex-namorada com martelo e taco de basebol

Giovanni Padovani, futebolista do Sancataldese de 26 anos, foi preso pela morte da ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, 56. O jogador é acusado de ter espancado a mulher até à morte com um martelo e um taco de basebol, por ciúmes.Tudo aconteceu em Bolonha e o crime está a chocar Itália. De acordo com a imprensa internacional, o atleta abandonou os trabalhos com a equipa que representa e viajou até Bolonha para se encontrar com a ex-namorada. Esperou por ela à porta de casa, atacando-a na entrada da propriedade. A vítima estava ao telefone com a irmã, que ouviu tudo. “Estava a 30 km, não podia fazer nada. Ouvi-a pedir para não lhe fazer mal, muitos gritos, e liguei à polícia. Ouvi gritos de socorro”, contou a irmã da vítima, que não resistiu aos graves ferimentos.