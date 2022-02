Jogador de futebol espanca animal de estimação Vídeo mostra imagens do craque do West Ham a pontapear o gato.

06:00

Miguel Azevedo

O central Kurt Zouma, que alinha pelo West Ham, está no centro da polémica depois de ter sido filmado a espancar o seu gato e de ter publicado as imagens nas redes sociais. No vídeo, o jogador surge a dar pontapés ao animal de estimação, a atirar-lhe objetos, nomeadamente as chuteiras e, no final, ainda dá uma chapada violenta no felino. O episódio lamentável aconteceu perante uma criança. Tudo isto porque o gato destruiu um vaso e Zouma decidiu dar-lhe uma ‘lição’.



Perante a polémica, o clube inglês prometeu tomar medidas para que este caso não passe em claro. Várias associações de animais exigem que o jogador seja punido, pelo que Kurt já veio a público lamentar o sucedido: “Quero pedir desculpa pelas minhas ações. Apesar de saber que não há desculpa para o que fiz, só posso lamentar.”

