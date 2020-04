Jogador do Benfica aprende a tocar guitarra para surpreender a namorada

Aprender a tocar guitarra em 3 dias não é fácil, mas, pelo menos, os primeiros acordes já aqui estão. Há sempre uma primeira vez para tudo. E desta vez foi por uma boa razão: 'Far From Home'", escreveu no Instagram.



O jogador do Benfica Rúben Dias e a namorada April Ivy estão a viver esta quarentena a dois.Para se manterem ativos, revelam que têm feito exercício em conjunto e agora o craque decidiu também aprender a tocar guitarra para acompanhar a voz da companheira.