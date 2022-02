Jogador do Manchester United acusado de violar e agredir ex-namorada

01:30

Carolina Cunha

Mason Greenwood, avançado do Manchester United, foi detido e acusado de suspeita de violação e agressão à ex-namorada, Harriet Robson. Segundo a BBC, o craque foi preso após a jovem ter denunciado o caso através de um vídeo partilhado nas redes sociais. Nas imagens, a jovem surge com o rosto ensanguentado e nódoas negras por todo o corpo. As imagens, acompanhadas de um registo áudio, são perturbadoras e estão a chocar o Mundo.









“Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood verdadeiramente faz comigo”, escreveu a modelo de 22 anos na descrição da publicação, que entretanto foi apagada, assim como o áudio, gravado em outubro de 2021, no qual é possível ouvir Harriet a recusar ter relações sexuais com um homem, que é apontado como Mason. “Abre as pernas, abre a m**** das pernas, Harriet! (…) Não quero saber se queres ter sexo comigo, ouviste? Pedi-te com modos e não quiseste. O que é que queres que eu faça mais? Empurra-me mais uma vez e vais ver o que te acontece.”