Jogador japonês do Sporting passa a folga numa praia da Comporta

Hidemasa Morita, a mulher, Reina Fujisaka, e a filha bebé estiveram este domingo numa das praias da Comporta. Aproveitando a folga dada pelo treinador Rúben Amorim, a família do jogador japonês do Sporting, de 28 anos, alugou uma palhota e esteve a maior parte do tempo à sombra. Sempre bem-dispostos, beberam sumos de fruta, com a bebé a ser o centro de todas as atenções, arrancando mesmo muitas gargalhadas aos pais.Leia mais no Correio da Manhã