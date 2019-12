João Cancelo e Daniela Machado já foram pais

Foto: Direitos Reservados

01:30

João Cancelo, de 25 anos, que joga atualmente no Manchester City, foi pai pela primeira vez, fruto da relação com a namorada de longa data, Daniela Machado.A boa-nova foi partilhada por ambos através das redes sociais, com uma fotografia ternurenta, ainda na maternidade com a pequena Alicia nos braços."Uma bênção", escreveu o futebolista na legenda. "Tu nasceste e nós nascemos contigo", afirmou a companheira.