Jogador Rúben Neves assiste ao parto do filho pelo telemóvel

01:30

O jogador Rúben Neves deu as boas-vindas ao terceiro filho em comum com a mulher Débora Lourenço. Devido à pandemia da Covid-19, o futebolista que alinha pelo Wolverhampton, em Inglaterra, foi impedido de estar ao lado da mulher no momento do parto e assistiu ao nascimento do bebé através do telemóvel. “Sentimento inexplicável, desta vez de uma forma diferente devido a tudo o que estamos a passar, mas igualmente especial e inesquecível. O nosso Mateo está cá fora e que vontade tenho de vos abraçar”, partilhou o futebolista nas redes sociais.





Apesar da distância, o craque fez os possíveis para apoiar a mulher e destacou a sua força e coragem. “Mesmo longe conseguiste dar o apoio que necessitava, és o melhor do mundo”, partilhou Débora. Em Inglaterra, Ruben mostra-se ansioso por estar ao lado do bebé. “Mal posso esperar para estar com os quatro amores da minha vida”, confessou.