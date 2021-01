Jogadora de futebol anuncia casamento com companheira de equipa

06 jan 2021 • 15:37

A jogadora de futebol Marta Vieira da Silva prepara-se para subir ao altar com a sua ‘mais que tudo’ e companheira de equipa Toni Pressley. A novidade foi partilhada, esta terça-feira, nas redes sociais por ambas as futebolistas.

"Este é mais um capítulo da história que estamos a escrever juntas", escreveu Marta na legenda da fotografia que partilhou ao lado da namorada.

Eleita pela FIFA como a Melhor Jogadora do Mundo por seis vezes, Marta não escondeu a felicidade em dar o próximo passo com Toni Pressley, que conheceu no clube de futebol Orlando Pride, de Miami, onde joga há três anos.

O casal que está junto desde 2018 viveu tempos difíceis, depois de Tony ter sido diagnosticada com cancro. Sempre com a namorada a seu lado, a jogadora norte-americana acabou por vencer a doença, no início do ano passado.