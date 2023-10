Jogadores do Benfica entre churrasco e praia No dia a seguir à vitória frente ao FC Porto, os futebolistas das águias aproveitaram para relaxar entre amigos e família

01:30

Na passada sexta-feira, o Benfica venceu o FC Porto (1-0) no Estádio da Luz, em Lisboa, com um golo de Ángel Di María. Logo no dia seguinte, o craque argentino, de 35 anos, mostrou-se com o seu conterrâneo da mesma idade, Nicolás Otamendi, a fazer um churrasco em casa - voltaram a estar juntos este domingo. O capitão dos encarnados escreveu mesmo na fotografia que partilharam: “Este não é só o dos golos importantes, também é um terrível assador. Gosto de ti, amigo”. Di María acabou por responder com uma expressão bem-disposta... e difícil de reproduzir.



Já Anatoliy Trubin, de 22 anos, passou pela praia com a irmã. O guarda-redes ucraniano que chegou este ano tem estado envolvido em algumas polémicas devido ao seu real valor, mas saiu do clássico com o FC Porto com uma avaliação global positiva.



