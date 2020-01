Jogadores do Manchester City envolvidos em noitada de sexo com modelos italianas

Os jogadores do Manchester City estão imparáveis, dentro e fora do campo. Depois de terem goleado a equipa do Aston Villa (6-1), no passado domingo, os pupilos de Pepe Guardiola, sabe-se agora, ainda conseguiram arranjar forças para um encontro com 22 modelos do Instagram, num hotel de luxo em Cheshire, Inglaterra. Entre elas estava a apresentadora de TV italiana Chriara Giuffrida, que acabou por partilhar uma foto à entrada do resort.Segundo fontes citadas pela imprensa britânica, a festa ao estilo ‘bunga bunga’ há muito que estava pensada ao pormenor. De acordo com o ‘Daily Mail’, todas as mulheres viajaram para Manchester num avião particular, no dia do jogo, tendo sido depois transportadas para o luxuoso Mere Golf Resort & Spa. Fonte próxima da equipa explicou, entretanto, que o encontro se tratou apenas de uma festa de Natal que não tinha conseguido ser agendada em tempo útil. "Um funcionário do clube passou meses a organizar este sarau", revelou ao jornal ‘The Sun’.O problema é que a suposta festa natalícia acabou por deixar de fora as companheiras dos futebolistas, o que no mínimo perverte o sentido familiar da quadra. "Acho que as mulheres deles vão ficar surpreendidas ao saberem que essas raparigas foram convidadas, mas elas não. De qualquer forma, acho que todos se divertiram", citou uma testemunha, que avançou que as modelos poderiam ser membros do clube de adeptos do Manchester City em Milão.Entretanto, e devido às repercussões do caso, um porta-voz do clube já fez saber que os jogadores não se divertiram com as mulheres em causa.Afinal Pepe Guardiola, sabia ou não sabia da festa? Segundo alguma imprensa inglesa, o treinador do Manchester City tinha autorizado o encontro, mas desconhecia que este incluía as 22 modelos italianas.Desde que chegou ao Manchester City, em 2017, que Bernardo Silva é uma das estrelas da companhia. O jogador português tem sido, de resto, alvo dos maiores elogios por parte de Pepe Guardiola, que já o apelidou de "joia"."Enquanto eu for o treinador e ele quiser, o Bernardo não sairá", já dizia em 2018. Para já, fica por saber se o médio-avançado, formado no Benfica, também participou na festa realizada em Cheshire.O encontro até poderia ter ficado no segredos dos deuses, não fosse, depois da farra, as modelos terem começado a partilhar fotos e vídeos da sua viagem a Inglaterra nas páginas do Instagram. Uma delas, Marta Tejada, publicou um vídeo a abrir uma garrafa de champanhe em cima de uma cama. Outra modelo, Chiara Battola, divulgou uma foto na piscina interior do hotel, onde se encontravam outras manequins em biquíni.O jornal ‘The Sun’ noticiou, entretanto, que grande parte do grupo acabou por ficar mais uma noite no Mere Golf Resort, aproveitando a oportunidade para conhecer a vida noturna de Manchester. O caso também já está a ter repercussões na imprensa italiana, havendo mesmo um site que garante que as jovens foram contratadas para entreter os jogadores.O Mere Golf Resort & Spa está localizado em Knutsford, na zona rural de Cheshire, em Inglaterra. Com os preços dos quartos a começar nos 175 euros, o hotel possui uma piscina interior e várias atividades, como golf, ténis e canoagem.Em outubro, o jornal ‘Daily Star’ revelou que vários jogadores da Liga inglesa recorrem ao site de acompanhantes Cinderella Escorts para organizar festas de sexo. Para isso, contudo, é necessário possuir um património de, pelo menos, 11,5 milhões de euros e pagar uma quota anual de 34 mil euros.