Jogadores do Sporting juntam-se para celebração

Membros do clube jantaram em Lisboa com as companheiras.

14:55

Com um sabor especial este ano, já que o clube se sagrou campeão nacional, e ainda que com a obrigação das medidas de segurança impostas pela Covid-19, a noite foi de festa e união, não só entre colegas, mas também com as respetivas famílias.Foi o caso da atleta Katarina Larsson, companheira do presidente Frederico Varandas, Maria João, mulher do treinador Rúben Amorim, Bruna Rafaela, a inspiração de Pote, Marta Branco Oliveira, namorada de João Mário, Paola Andrade, a paixão de Tabata ou Maria José Carrero, mulher de Sebastian Coates.