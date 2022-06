Jogadores preparam-se para ser pais de meninos

01:30

Carolina Marques Dias

João Palhinha, William Carvalho e Diogo Costa têm muito em comum, além do futebol: os três anunciaram que vão ser pais e que estão à espera de meninos.De férias nas Maldivas com a mulher, Patrícia Palhares, o leão João Palhinha, de 26 anos, preparou uma surpresa na praia com balões azuis, revelando assim que o seu primeiro filho será do sexo masculino.Também Diogo Costa, de 22 anos, guarda-redes dos dragões, vai estrear-se na paternidade. Um mês depois de ter revelado que a namorada, Catarina Machado, estava grávida, o jogador contou aos seguidores que vai ser pai de um menino.Por sua vez, William Carvalho, de 30 anos, que joga em Espanha pelo Betis, aproveitou o aniversário do filho Bryan para anunciar a boa-nova. "O meu filho Bryan fez dois anos! E como presente de aniversário soubemos que vai ter um irmão. Vem aí mais um menino para se juntar à família! Aguardo ansiosamente esta nova bênção, o meu segundo filho!", escreveu. O menino é fruto da sua relação com Rita Mendes.