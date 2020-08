John Legend e Chrissy Teigen anunciam que vão ser pais pela terceira vez em videoclipe

A família de John Legend vai crescer. O músico e a mulher, Chrissy Teigen estão à espera do terceiro filho em comum e a novidade foi dada de forma original. Isto porque, o artista decidiu brindar os seguidores com o videoclipe da música ‘Wild’, no qual a mulher surge a segurar na barriga de grávida.

Entretanto, a notícia que apanhou todos de surpresa foi confirmada pela modelo, que fez questão de partilhar com os seguidores um vídeo na sua conta de Instagram, esta sexta-feira, dia 14 de agosto, onde acaricia a barriga de grávida.

O casal que é bastante acarinhado pelo público conheceu-se em 2006 nas gravações do videoclipe ‘Stereo’ e casaram-se em 2013, numa cerimónia registada no final do videoclipe ‘All of Me’.

Recorde-se que John Legend e Chrissy Teigen já são pais de Luna, de quatro anos, e Miles, de 2.



Veja aqui o vídeo partilhado pela modelo:

A carregar o vídeo ...

Casal partilhou a novidade no novo videoclipe do músico.