John Legend revela que traiu várias ex-namoradas antes de conhecer a mulher

John Legend, de 41 anos, fez revelações inéditas sobre as relações amorosas do seu passado. À conversa com Dax Shephard e Monica Padman, no podcast ‘Armchair Expert’, o artista revelou que quando conheceu a mulher, Chrissy Teigen, estava comprometido. "Ambos estávamos em relações na altura. Pouco tempo depois, apaixonámo-nos", disse.

O intérprete de ‘All of me’ contou que antes de conhecer a mulher foi muitas vezes infiel. "Eu era mais jovem do que todos os outros na escola e na faculdade, e por isso, não consegui namorar com muitas miúdas. Quando comecei a chamar a atenção, adorei", explicou.

John Legend admitiu ainda que foi desonesto e egoísta. Porém, tudo mudou quando conheceu a ex-modelo Chrissy Teigen. "A certa altura, tu simplesmente percebes que és mais feliz sendo honesto. És mais feliz sendo fiel e apaixonado por uma pessoa. A certo momento, eu decidi que essa pessoa era a Chrissy. Decidi que não iria sair com mais ninguém", disse.

Sobre trair a mulher, o cantor garantiu que nunca o faria e aproveitou para brincar com a situação. "Ela tem 12 milhões de seguidores no Twitter. Se eu fizesse alguma coisa, seria suicídio na carreira. Seria terrível", disse.

Recorde-se que John Legend é casado com Chrissy Teigen desde 2013 e têm dois filhos em comum: Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.