John Legend tem casa ecológica em Hollywood

26 abr 2020 • 17:55

Chrissy Teigen e John Legend compraram uma mansão amiga do ambiente no luxuoso bairro de West Hollywood, EUA.A moradia, que tem quatro quartos e quatro casas de banho, conta com todas as comodidades, incluindo um sistema de ‘casa inteligente’ totalmente automatizado para controlar as luzes, o áudio e as câmaras de segurança à distância.Casados desde 2013, o cantor e compositor norte-americano John Legend, de 41 anos, e a modelo e apresentadora Chrissy Teigen, de 34, têm dois filhos - Luna, de quatro anos, e Miles, de um.