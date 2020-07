John Terry viaja para o Algarve

Treinador-adjunto do Aston Villa chegou ao Sul do País num jato privado. Está a ser criticado pelos adeptos do clube.

01:30

Vânia Nunes

John Terry aproveitou uma pausa nos compromissos profissionais para viajar para Portugal com a mulher, Toni. Nas redes sociais, o treinador-adjunto do Aston Villa mostrou-se no seu jato privado a caminho do Algarve, um dos seus destinos de eleição.









Já instalado, o casal tem partilhado com os seguidores momentos destes dias de descanso numa luxuosa moradia na zona da Quinta do Lago. No entanto, John Terry acabou por ser criticado por alguns adeptos do clube por ter feito esta viagem, uma vez que Portugal está de fora da lista dos países seguros para o governo britânico.

“Estou farto que escrevam coisas estúpidas sobre mim e sobre a minha família. Sou o único jogador ou ex-jogador no estrangeiro? Não. Tenho uma semana fora com a minha família e quero aproveitá-la ao máximo”, escreveu nas redes sociais, mostrando-se indignado com a situação.





Indiferente a polémicas está a mulher do antigo defesa-central. Toni tem deslumbrado pela excelente forma física que exibe em biquíni aos 39 anos.