John Travolta: A mania dos robalos e dos aviões Ator de Hollywood é um apaixonado por aviação, pilota aeronaves desde seus 15 anos e tem licença de voo há 40 anos.

importa

Foto: Brainpix

01:30

Vanessa Fidalgo

John Travolta, ator, cantor e produtor que se tornou mundialmente conhecido depois de ter protagonizado ‘Saturday Night Fever’ (1977) e ‘Grease’ (1978) tem uma estranha superstição: entrar no ano novo a comer um robalo assado sem tirar a espinha, para ganhar mais dinheiro. Talvez tenha sido assim que conseguiu somar muitos milhões de dólares ao seu pecúlio, o que lhe permitiu dar literalmente asas a outra das suas maiores manias: os aviões. O ator de Hollywood é um apaixonado por aviação, pilota aeronaves desde seus 15 anos e tem licença de voo há 40 anos, podendo até pilotar um Boeing 737.



Travolta, de 68 anos, chegou a ter simultaneamente sete aviões de diferentes modelos e tamanhos e faz questão de os pilotar nas suas viagens particulares, seja qual for a distância. A sua casa na Florida tem até um ‘hangar’ e um pequeno aeroporto, com uma pista de 2 mil metros para poder aterra e descolar os seus ‘brinquedos’ quando bem entender.

Mais sobre