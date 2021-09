John Travolta passa férias nos Açores

O ator norte-americano John Travolta escolheu a ilha de São Miguel, nos Açores, para um período de férias em família. Mas o mais impressionante foi ter chegado ao Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, a pilotar o seu próprio avião.Na semana passada, a estrela de ‘Grease’ levou mas também deixou boas memórias em São Miguel: tirou fotografias com alguns funcionários da SATA e com membros do staff do Grand Hotel Açores Atlântico, onde esteve hospedado, e aproveitou para levar o filho, Benjamim, de dez anos, num passeio de barco pela ilha.Pilotar é uma paixão que já vem de criança. Travolta começou a ter aulas de voo aos 16 anos e concretizou o sonho de ter o brevete aos 27 anos.