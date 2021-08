John Travolta perde mulher... e a fé

Um ano após a morte de Kelly Preston (a 12 de julho de 2020), aos 57 anos, vítima de cancro da mama, Jonde esta passou os seus últimos dias. Localizada em Clearwater (Florida, Estados Unidos),Protegida por muros e envolvida por uma floresta tropical, a casa está inserida numa propriedade de 11 000 metros quadrados e tem dois pisos, cinco quartos e cinco casa de banho, distribuídas por uma área de 560 metros quadrados.. Contudo, o lucro não parece ter sido o motivo da venda.Amigos próximos do casal dizem que desde a morte de Preston que Travolta tem estado cada vez mais afastado da Cientologia, não conseguindo ultrapassar a perda da companheira de mais 30 anos, com quem teve três filhos: Jett (morreu em 2009, aos 16), Ella, de 21, e Benjamin, de 10.Tom Cruise e John Travolta, dois dos mais conhecidos fiéis do culto da Cientologia, inauguraram, em 2013, a Catedral da Cientologia, que se tornou no prédio mais alto de Clearwater, em Tampa, Florida. Com 377 mil metros quadrados, o edifício levou 15 anos a ser construído e custou cerca de 174 milhões de euros. Pouco depois, Cruise, Travolta e a atriz Kirstie Alley compraram propriedades nas redondezas da igreja.