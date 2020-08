John Travolta quer deixar cientologia após morte da mulher

John Travolta está inconsolável com a perda da mulher, Kelly Preston, aos 57 anos, após uma batalha de dois contra o cancro da mama.O ator, de 66, está a tentar "ser forte pelos filhos", diz a revista ‘In Touch’, adiantando que pondera agora abandonar a Cientologia, uma vez que sente que perdeu a sua fé.A publicação contactou um especialista nesta controversa doutrina, que diz que existe, revela uma fonte próxima do ator à revista.John Travolta é um dos membros mais devotos da Cientologia desde 1975.Em 1991, quando se casou com Kelly, esta abraçou a doutrina. O ator chegou mesmo a dizer que foi a igreja que o ajudou a ultrapassar a morte do filho, Jett, aos 16 anos.O casal é ainda pai de Ella, de 20, e de Benjamin, de nove.