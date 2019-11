Johnny Depp: A caminho da destruição

Oestilo de vida adotado por Johnny Depp nos últimos meses está a prejudicá-lo fortemente na batalha judicial que enfrenta em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard, que o acusa de violência doméstica.De acordo com a revista norte-americana ‘Globe’, o ator refugiou-se no álcool e a situação parece estar fora de controlo, pelo que os amigos temem mesmo que ele corra risco de vida.De acordo com a publicação, Depp, de 56 anos, já não esconde o consumo excessivo de álcool., revela uma fonte próxima do ator de ‘Piratas das Caraíbas’., continuou.A mesma fonte revelou à ‘Globe’ que Depp teve de contar com a ajuda dos seguranças para conseguir manter-se em pé enquanto percorria a ‘red carpet’. Mais tarde, ao regressar ao hotel, o ator terá feito um escândalo ao reclamar sobre o quarto onde estava hospedado. Finalmente, quando o conseguiram acalmar disse:A situação é tão grave que os amigos de Depp receiam que o ator não sobreviva até ao Natal, diz a revista.Vícios do passadoO comportamento de Johnny Depp só vem reforçar os testemunhos de Amber Heard em tribunal sobre o consumo de álcool e drogas:, disse em tribunal.Entretanto, os excessos de Depp também ditaram o fim da relação com a bailarina russa Polina Glen, de 24, com quem namorava há um ano.Johnny Depp casou com, em. A atriz pediu o divórcio 15 meses depois, seguido de uma queixa de violência doméstica (ao lado, uma das imagens dos hematomas apresentadas como prova). O ator, que sempre negou as acusações, viu-se obrigado a pagar perto de 6,5 milhões de euros a Heard, que agora está a processar por difamação, exigindo-lhe 45 milhões.