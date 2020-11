Johnny Depp: A queda de um dos ícones de Hollywood

O Supremo Tribunal de Londres decidiu contraContudo, o juiz Andrew Nicol deliberou que ficou provado que o artista agrediu repetidamente a ex-mulher, Amber Heard, de 34, fazendo-a temer pela própria vida durante o tempestuoso relacionamento de cinco anos. "Descobri que a grande maioria dos alegados ataques à Sra. Heard pelo Sr. Depp foram comprovados de acordo com o padrão civil", disse o juiz, acrescentando: "O reclamante não obteve sucesso na ação por difamação."Os advogados de Depp descreveram a decisão comoe manifestaram a sua intenção de apresentar recurso. Contudo, o mal está feito. Após meses de luta, Heard conseguiu a sua vitória, ao denegrir a reputação de um dos maiores ícones de Hollywood.Esta decisão do tribunal não vem apenas afetar a reputação de Johnny Depp, que já perdeu milhões de euros a tentar provar a sua inocência e que arrisca agora ter de pagar uma indemnização milionária a Heard.De acordo com uma ação judicial que Depp interpôs contra os seus ex-gestores do Management Group, o ator gasta fortunas em excentricidades – comprou um canhão por 2,5 milhões de euros – e possui 14 residências, entre as quais um castelo no Sul de França, ilhas privadas nas Bahamas, mansões em Los Angeles e uma quinta no Kentucky, onde nasceu.