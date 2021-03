Johnny Depp acusa Amber Heard de mentir sobre doação milionária para a caridade

recorrer da decisão, alegando não ter sido um "julgamento justo". Além disso, os advogados do artista de 57 anos estão a alegar que a atriz mentiu sobre a doação da totalidade do acordo de divórcio para caridade, como alegou em 2016.





Todavia, Amber não cumpriu a promessa, de acordo com o representante de Depp, Andrew Caldecott, que revelou que o hospital lhe escreveu dizendo que não recebeu "nenhuma doação".







Perante a quebra da promessa da atriz, o advogado do ator quer provar que a ex-mulher de Depp não doou a totalidade do acordo do divórcio, que ronda os 7 milhões de dólares, após ter ouvido o juiz dizer, em novembro, que "dificilmente a doação de 7 milhões de dólares para a caridade seria um ato de uma oportunista".



A equipa de advogados do artista considera que se trata de uma "mentira calculada e manipuladora". afirmou que dividiria o montante entre o Children's Hospital de Los Angeles e a American Civil Liberties Union. Perante a quebra da promessa da atriz, o advogado do ator quer provar que a ex-mulher de Depp não doou a totalidade do acordo do divórcio, que ronda os 7 milhões de dólares, após ter ouvido o juiz dizer, em novembro, que "dificilmente a doação de 7 milhões de dólares para a caridade seria um ato de uma oportunista". A equipa de advogados do artista considera que se trata de uma "mentira calculada e manipuladora".

A batalha judicial entree a ex-mulherestá longe de chegar ao fim. Após ter perdido o caso de difamação contra o jornal britânico 'The Sun', no passado mês de novembro depois de a publicação lhe ter chamado "espancador de mulheres" , sabe-se agora que a estrela da saga 'Piratas das Caraíbas' está a tentarNa altura, a atriz de 34 foi chamada a depor contra o ator como testemunha do grupo editorial News Group Newspapers (detentora do The Sun) e