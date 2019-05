A estrela de Hollywood vai mais longe a afirma que as alegadas agressões a Amber Heard foram encenadas e que a mesma chegou a pintar a cara para simular as nódoas negras que apresentou como provas em tribunal. As polémicas em torno do divórcio de Johnny Depp e Amber Heard parecem não ter fim. As acusações de violência doméstica são mútuas e o ator garante que tem sido vítima de diversos ataques por parte da ex-companheira.A estrela de Hollywood vai mais longe a afirma que as alegadas agressões a Amber Heard foram encenadas e que a mesma chegou a pintar a cara para simular as nódoas negras que apresentou como provas em tribunal.

As declarações surgiram a propósito do novo processo colocado pelo ator no qual o mesmo diz ter sido vítima de difamação e violência por parte de Amber.

"Tenho negado as alegações da Sra. Heard veementemente desde que ela as fez em maio de 2016, quando foi ao tribunal para obter uma ordem temporária de restrição. Vou continuar a negar para o resto da minha vida", garantiu, sublinhando: "Nunca abusei da Sra. Heard ou de qualquer outra mulher".