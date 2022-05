Johnny Depp alivia stress no palco Ator e músico norte-americano, que está a aguardar a decisão do julgamento que o opôs à Amber Heard, juntou-se ao guitarrista Jeff Beck.

Dois dias depois das alegações finais do julgamento que o opôs à ex-mulher, Amber Heard, na Virgínia (EUA), Johnny Depp surpreendeu tudo e todos ao fazer uma aparição num concerto em Sheffield, no Reino Unido.



O ator e músico norte-americano, que está a aguardar a decisão do júri, juntou-se no domingo ao guitarrista britânico Jeff Beck e atuou em várias canções. Talvez uma forma de aliviar o stress das sessões judiciais. Depp processou Amber Heard por difamação após esta o acusar de violência doméstica. Se tudo correr como previsto, os jurados deverão entregar a decisão esta terça-feira.

