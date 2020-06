Johnny Depp assume vício em drogas e álcool

A guerra judicial entre Johnny Depp e a ex-mulher, Amber Heard, parece não ter fim. De acordo com a imprensa internacional, o ator admitiu a sua luta contra o alcoolismo e o consumo de drogas durante uma audiência que decorreu esta sexta-feira, dia 26 junho, em Londres.

A audiência decorreu por causa do processo que o ator norte-americano moveu contra a News Group Newspapers, proprietária do jornal britânico ‘The Sun’, que numa das suas notícias sobre a batalha judicial que Johnny Depp trava com a ex-mulher, intitulou a estrela de Hollywood como o "agressor de mulheres".

De acordo com o site Yahoo, o ator admitiu o consumo de drogas e álcool, mas negou as acusações de violência doméstica contra a também atriz.

No início deste ano, o ator, que dá vida ao capitão Jack Sparrow na saga ‘Piratas das Caraíbas’, e a ex-mulher voltaram a dar que falar, quando surgiram áudios de Amber Heard a admitir bater no ator.

Recorde-se que o casal casou em 2015 e separou-se no ano seguinte, alegando "diferenças irreconciliáveis".