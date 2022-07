Johnny Depp coleciona barbies de celebridades

Tudo começou quando brincava com a filha Lily Rose.

Johnny Depp

Foto: Getty Images

01:30

Vânia Nunes

Johnny Depp gosta de fazer coleções, mas há uma especial: a de bonecas Barbie. Tudo começou quando brincava com a filha Lily Rose, hoje com 23 anos. “Brincava mesmo muito com ela”, admitiu. Depois, quando a jovem cresceu, não só não conseguiu desfazer-se das bonecas, como foi adquirindo cada vez mais, algumas delas raras e valiosas, tendo já investido “milhares de dólares” na coleção.









De acordo com a revista ‘Daily Star’, o ator de 59 anos tem versões de celebridades, como os elementos da banda Destiny’s Child ou o elenco de ‘High School Musical’. Da coleção consta ainda uma boneca que é uma versão da atriz Lindsay Lohan com a pulseira eletrónica no tornozelo da altura em que esta estava em prisão domiciliária. Há também bonecas feitas à imagem de Britney Spears, Beyoncé e Elvis Presley.

Durante uma ida ao programa de Ellen Degeneres, em 2014, no jogo ‘Verdade ou Mentira’, o artista de ‘Pirata das Caraíbas’ confessou que gosta de brincar com Barbies.