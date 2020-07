Johnny Depp confessa ter dado drogas à filha aos 13 anos

Johnny Depp foi ontem, dia 7 julho, a julgamento no Supremo Tribunal de Londres, por causa de um processo de violência doméstica contra a ex-mulher, Amber Heard, que afirma ter sido uma vítima às mãos do ator. Contudo, o julgamento está a dar que falar, porque a estrela de Hollywood admitiu que ofereceu drogas à filha quando esta tinha apenas 13 anos.

De acordo com o Daily Mail, o ator deu drogas à filha, Lily-Rose, afirmando que estava a ser "responsável", pois queria que a filha tivesse uma experiência segura com o mundo das drogas. "A minha filha tinha 13 anos e como todos sabemos aos 11, 12 e 13 anos quando se vai a uma festa da escola, é-se abordado por pessoas que te vão oferecer uma bebida, porque eles já estão a beber, a consumir cocaína e a fumar erva aos 12 e 13 anos, assim como muitas outras drogas", disse em tribunal.

Johnny Depp contou ainda que aconselhou a filha, que atualmente tem 21 anos a não experimentar drogas com pessoas desconhecidas.

Para além das declarações polémicas, foram divulgadas fotografias do ator com a ponta do pé a sangrar, devido a ferimentos que terá sofrido depois de uma intensa discussão com a ex-mulher. Segundo a imprensa internacional, as imagens foram apresentadas em tribunal pelos advogados de Jonnhy Depp como prova de que o ator foi vítima de violência doméstica durante o casamento.

Recorde-se que o ator é ainda pai de 18 anos, fruto da sua anterior relação com Vanessa Paradis.