Johnny Depp em lágrimas no regresso aos holofotes em Cannes

Sete minutos de aplausos, no final da exibição de ‘Jeanne du Barry’, filme que abriu terça-feira o Festival de Cannes, foram o suficiente para deixar Johnny Depp em lágrimas e assinalar de forma triunfal o regresso do ator americano aos holofotes da fama.Recorde-se que a presença de Depp em França, com um filme onde veste a pele de Luís XIV, acontece depois de um ano muito conturbado, em que o ator enfrentou um complicado processo judicial contra a ex-mulher, Amber Heard.E apesar de as lágrimas de Depp terem sido o que mais deu que falar, outros momentos ficam na história deste arranque, nomeadamente o desfile de veteranos: Helen Mirren (com o cabelo tingido de azul a combinar com o vestido), Uma Thurman, Naomi Campbell e Michael Douglas, acompanhado por duas beldades: a mulher, Catherine Zeta-Jones, e a filha, Carys.Portugal também esteve bem representado, com Maria de Medeiros e José Condessa (ao lado de Pedro Almodóvar, que o dirigiu em ‘Estranha Forma de Vida’) a brilharem na passadeira vermelha.