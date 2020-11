Johnny Depp perde trabalho e vislumbra falência bancária

Segundo o ‘National Enquirer’, a disputa judicial com Amber, de 34 anos, a quem pagou cerca de 6 milhões de euros após o divórcio, está a deixar a conta bancária do ator cada vez mais magra."Ele tinha um orçamento de cerca de 85 milhões de euros quando tudo começou, mas os advogados estão a levar-lhe tudo", revela uma fonte próxima de Depp, de 57, acrescentando que a guerra em tribunal está longe de terminar.Aliás, após esta derrota, os advogados da atriz pretendem levar o caso para os tribunais dos Estados Unidos.De acordo com o ‘The Mirror’, o ator culpa seus ex-gerentes de negócios por ter perdido 550 milhões euros e adquirido uma dívida de 85 milhões, depois de descobrir que não pagava impostos há 17 anos.Mas Depp também é conhecido pela sua vida de luxo, ao gastar dezenas de milhões de euros em casas (tem um castelo em França e ilhas nas Bahamas), arte, vinho, carros (possui 45) e um iate.