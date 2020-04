Johnny Depp teme que a 'ex' o tente matar

A carregar o vídeo ...

A Caminho da destruição

Aguerra em tribunal contra a ex-mulher, a atriz, que acusa de difamação, está a deixarcada vez mais paranoico. Segundo a revista ‘NW’, o ator, de 56 anos, não sai de casa sem um colete à prova de balas, uma vez que receia que a atriz o tente matar. À medida que novos detalhes sobre o processo são revelados, a mania da perseguição e o medo aumentam., revela uma fonte próxima do ator à publicação.Depois de ser acusado de violência doméstica por Amber Heard, Johnny Depp avançou com um processo de difamação contra a ex-mulher, depois das declarações que esta fez ao ‘Washington Post’, e exige-lhe agora uma indemnização no valor de 45,2 milhões de euros.Face à situação de pandemia que se vive atualmente, Johnny Depp tem aproveitado para ficar em casa, mas sempre que sai sente-se inseguro e teme pela própria vida. Contudo, ninguém sabe o que motivou esta paranoia ou se o ator foi vítima de alguma ameaça por parte da ex-mulher.Recorde-se que Heard, de 33 anos, diz ter sido vítima de violência doméstica durante os 18 meses em que esteve casada com Depp. Contudo, a atriz foi confrontada em tribunal com uma gravação em que admite ter agredido o ator no rosto. "Foi apenas uma reação", justificou a atriz. Entretanto, vários amigos do artista testemunharam a seu favor e afirmaram que Heard foi a verdadeira malfeitora durante o casamento.