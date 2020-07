Johnny Depp traiu ex-mulher com Angelina Jolie

Johnny Depp traiu Amber Heard com Angelina Jolie. Quem o diz é a revista ‘Star’, que alega que esta traição foi o motivo para uma das discussões mais violentas entre o então casal, que se acusa mutuamente de violência doméstica.A publicação não revela exatamente quando aconteceu o referido affair, mas diz que este foi um dos motivos pelos quais o casal se separou. Recorde-se ainda que, em 2017, a mesma revista afirmou que Jolie estava a tentar vingar-se de Brad Pitt, de quem estava separada há cerca de um ano, ao envolver-se com Depp.Angelina Jolie e Johnny Depp são amigos há muitos anos. Em 2010, os dois protagonizaram o filme ‘O Turista’ e foram vistos a conviver com as respetivas famílias - a atriz ainda estava casada com Brad Pitt e Depp com Vanessa Paradis - em Itália, onde o filme foi gravado.Na altura comentou-se que Paradis ficou incomodada com as cenas íntimas entre o marido e Jolie, chegando mesmo a pedir-lhe para abandonar o projeto. Anos mais tarde, quando Depp já estava casado com Amber Heard, o nome de Angelina Jolie voltou a ser falado.contou uma fonte à ‘Star’.De acordo com a ‘Star’, quando Angelina Jolie soube que Johnny Depp planeava casar com Amber Heard, ela aconselhou-o a ter "muito cuidado" e a fazer um acordo pré-nupcial. Um conselho que o ator não teve em conta.