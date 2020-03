Johnny Depp vai ser apoiado pela 'ex' na Justiça

A atriz francesa apresentou uma declaração de apoio, no caso em que a estrela de ‘Pirata das Caraíbas’ acusa a ‘ex’ de difamação, na sequência da queixa por violência doméstica."Conheço o Johnny há mais de 25 anos. Criámos os nossos dois filhos juntos. Durante todos esses anos, eu percebi que ele é uma pessoa e um pai gentil, atencioso, generoso e que não é violento", começou por dizer Vanessa.continua a ex-mulher de Johnny Depp, com quem o ator viveu um romance entre 1998 e 2012 e teve dois filhos: Lily-Rose Depp, de 20 anos, e Jack Depp, de 17., garantiu ainda, acrescentando que sente "nojo" por constatar que há pessoas que insistem em acreditar nos ‘ataques’ de Amber Heard, o que tem vindo também a prejudicar a carreira da estrela de ‘Piratas das Caraíbas’.Recorde-se que, desde o fim do casamento com Amber Heard, em 2017, Johnny Depp tem enfrentado um pesadelo com várias disputas judiciais.Os dois acabaram por se acusar mutuamente de violência doméstica, e têm acabado mesmo por protagonizar uma das separações mais problemáticas de Hollywood.