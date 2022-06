Johnny Depp vence processo de difamação contra a ex-mulher

01:30

Johnny Depp não esteve este quarta-feira presente na leitura da sentença que lhe deu razão no processo de difamação contra a ex-mulher, Amber Heard, mas os fãs fizeram a festa por ele, à porta do tribunal de Fairfax, Virginia (EUA), onde no último mês decorreu o julgamento mais mediático do ano.Os sete jurados – cinco homens e duas mulheres – consideraram que a atriz, de 36 anos, difamou o ex-marido, de 58, intencionalmente, e que o prejudicou, tanto a nível moral como profissional, condenando-a a pagar uma indemnização de 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros): 10 millhões de dólares por danos compensatórios e cinco por danos punitivos. No entanto, no estado da Virginia o limite legal referente a danos punitivos situa-se nos 350 mil dólares (perto de 329 mil euros), o que obrigou a juíza que presidiu ao julgamento a reduzir a indemnização a receber por Depp para 10,35 milhões de dólares (9,7 milhões de euros). Já no processo que Heard moveu contra o ator, o júri considerou que Adam Waldman, advogado de Depp, difamou a atriz com intenção maliciosa ao dizer que ela tinha preparado uma armadilha ao marido quando a polícia foi chamada ao seu apartamento em maio de 2016. Assim, Depp terá de lhe dar 2 milhões de dólares (1,9 milhões de euros).Nenhuma das partes falou na possibilidade de recorrer (têm 30 dias para o fazer), mas Heard disse no Twitter sentir-se "humilhada". "Um desapontamento sem fim", escreveu. Já Depp divulgou uma mensagem sobre a forma como as acusações o prejudicaram. "Seis anos depois, o júri devolveu-me a vida".