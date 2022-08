Johnny Depp volta ao cinema após polémica com Amber Heard Ator, de 59 anos, é um dos protagonistas do filme ‘Jeanne Du Barry’.

Johnny Depp

Johnny Depp vai quebrar o jejum de cinema. Desde que se envolveu numa batalha judicial contra a ex-mulher, Amber Heard, que o ator ficou sem projetos no grande ecrã. Ninguém queria arriscar contratá-lo, caso perdesse o processo. Mas agora que saiu vitorioso do tribunal, vai voltar, com pompa e circunstância, num filme de produção francesa onde dá cara e corpo ao rei francês Luís XV.



O ator, de 59 anos, é um dos protagonistas do filme ‘Jeanne Du Barry’, que conta a história da relação entre o monarca e a sua amante preferida, Madame Du Barry. A realização é da francesa Maïwenn.

