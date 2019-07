Jonas abre o coração a Cristina e faz revelações sobre o seu futuro após despedida dos relvados

Dois dias depois de ter colocado um ponto final na carreira, Jonas foi o convidado especial do 'Programa da Cristina', esta sexta-feira, 12 de julho.Numa conversa inimista, o craque da Luz relembrou a infância, os primeiros passos no mundo do futebol e falou dos motivos que o levaram a terminar o seu percurso como jogador profissional de futebol.Quanto à hipótese de fazer parte da estrutura do Sport Lisboa e Benfica, não faz parte dos planos do craque. Ainda assim, não é uma possibilidade a descartar no futuro, garantiu Jonas.Recorde-se que, as lesões ditaram a retirada dos relvados mas o avançado brasileiro mostra-se satisfeito com a sua decisão e feliz por regressar ao Brasil para estar junto da família.