Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes vão ser pais pela segunda vez

01:30

Sónia Dias

Jorge Corrula, de 41 anos, e Paula Lobo Antunes, 43, utilizaram esta terça-feira as redes sociais para anunciar que vão ser pais novamente.O ator revelou ainda que o bebé é uma menina! "Vou fazê-lo outra vez! Ser Pai é a coisa mais inquietante que faço na vida. Inquietante pelo mundo que nos rodeia. Inquietante pelo mistério de conduzir um novo ser neste mundo, na esperança de fazer diferente. Há uma Música do José Mário Branco: ‘Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação. Porquê, não sei Mas sei que essa coisa é que é linda’... e mais um bom prenúncio: é Mulher! (o que me assusta mesmo é a quantidade de frascos que vou ter na casa de banho)", escreveu, na legenda do vídeo da ecografia. Já a atriz partilhou uma foto a mostrar a barriga: "Ainda consigo ver os pés".Esta será a segunda filha do casal, que tem Beatriz, de seis anos.