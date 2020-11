Jorge Corrula em isolamento profilático e "sem sintomas”

17 nov 2020 • 11:26

Jorge Corrula encontra-se em isolamento profilático. O ator de 42 anos revelou a novidade nas redes sociais, esta segunda-feira.

"Estou em isolamento profilático, sem sintomas, tudo normal", afirmou.

Depressa, a caixa de comentários da publicação se encheu com mensagens de apoio.

Recorde-se que várias estrelas da televisão e do mundo da música estiveram em isolamento, depois de terem contactado com pessoas infetadas. Sónia Araújo é a mais recente cara do público português a recuperar da Covid-19.