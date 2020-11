Jorge Gabriel afastado do pai: "Vão ser três semanas muito penosas"

O estado de emergência impede-me de estar próximo do senhor Albano por causa da distância a que nos encontramos", escreveu na sua página de Instagram.

O apresentador tem recorrido às redes sociais para partilhar alguns desabafos com os seguidores. Apesar de não esconder a tristeza face a este afastamento a que se viu obrigado, Jorge Gabriel mostra-se descansado felo facto do pai estar em bons cuidados.

"A minha confiança no Lar de Santo António é o alento que me preenche o coração. À Dr.ª Infante, à Xana (na foto) e a toda a restante equipa muito obrigado", partilhou.



A residir no Porto, local onde trabalha, Jorge Gabriel desloca-se com frequência a Lisboa para visitar o pai, com 96 anos feitos no mês passado. Albano está instalado no lar de Santo António, na Amadora.