Jorge Gabriel apresenta a 'Praça da Alegria' um dia depois da morte do pai

Recorde-se que a mulher e os filhos de Jorge Gabriel também enfrentaram a doença no verão passado.

Um dia após a morte do pai,marcou presença no programada RTP1. O comunicador perdeu o progenitor Albano Fialho, aos 96 anos, vítima da Covid-19, esta terça-feira , mas mesmo assim fez questão de apresentar o programa ao lado de, tal como tinha dito que faria, como forma de o homenagear.A presença do apresentador em estúdio valeu-lhe o elogio da cantora, disse.O anfitrião do programa da RTP1 explicou que tudo se tratou de uma homenagem ao pai., respondeu Jorge Gabriel., acrescentou., atirou.