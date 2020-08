Jorge Gabriel de quarentena após contactar com infetado no Porto Santo

"O apresentador Jorge Gabriel encontra-se a partir de hoje a cumprir um período de quarentena devido ao facto de ter estado em contato, no Porto Santo, com uma pessoa a quem foi diagnosticada a Covid-19.

O apresentador encontra-se bem e não tem qualquer sintoma, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS", pode ler-se.





revelou que se encontra em casa, de quarentena, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 durante as férias em Porto Santo.A notícia foi avançada através de um comunicado:Nos comentários, o rosto da RTP responde a alguns seguidores e afirma que já foi testado uma vez para o vírus, com resultado negativo, mas afirma que terá de ser sujeito a um novo teste."Ainda ontem fiz um teste que deu negativo", disse nas redes sociais.