Jorge Gabriel e Tânia Ribas de Oliveira de regresso à música

Aprimeira semifinal do Festival RTP da Canção 2020 acontece já amanhã. Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel serão a dupla responsável para apresentação do evento, que será emitido em direto dos estúdios da estação pública. Felizes com o regresso do certame e com toda a envolvência do mesmo, a dupla de apresentadores não esconde o grande entusiasmo com o desafio proposto., revela Tânia Ribas de Oliveira.Também Jorge Gabriel abraça a nova edição com grandes expectativas. ", garantiu o veterano apresentador.À dupla de anfitriões junta-se ainda Inês Lopes Gonçalves, que vai estar a acompanhar ao minuto os bastidores junto dos concorrentes, que irão disputar um dos quatro lugares disponível na final do festival, que se irá realizar no próximo dia 7 de março, em Elvas.Apesar de ainda faltarem cerca de três semanas para ser conhecido o rosto que irá representar Portugal na Eurovisão, que este ano irá decorrer em Roterdão, na Holanda, há diversos talentos nacionais que já dão que falar. Bárbara Tinoco, com o tema ‘Passe Partout’, da autoria de Tiago Nacarato, é uma das músicas com maior destaque e já conta com milhares de visualizações na plataforma Youtube. "É um ano muito interessante. Somos todos muito diferentes e fizemos temas diferentes. Vamos dar o nosso melhor, é o que tenho vindo a dizer. Se ganharmos ainda bem. Se não vai ser a melhor performance que já fiz", assegurou Bárbara Tinoco, que é, neste momento, a favorita a ganhar esta primeira semifinal.Além de Bárbara Tinoco, Meera, Filipe Sambado, Ian Mucznik, Blasted Mechanism, Elisa, JJaZZ e Throes + The Shine são concorrentes desta primeira ronda de canções. A segunda semifinal está marcada para o sábado, dia 29, com José Carlos Malato e Sónia Araújo.